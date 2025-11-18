İstanbul'da kan donduran olay: Kafede genç kadını zehirlediler

  1. Anasayfa
İstanbul Beyoğlu'nda gittiği kafede verdiği kahve siparişi veren 26 yaşındaki bir genç kadına bulaşık detarjanı içirdiler. Genç kadın kahveyi içtikten sonra zehirlenirken, 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte kafeye giden Ayben Ö.T. (26) isimli kadın kahve sipariş etti.

İşletme sahibi E.Ö.'nin (52) kahve yerine bulaşık deterjanı koyduğu şişeden M.A.(50) isimli çalışan kadının siparişini hazırladı.

Kahveyi içen genç kadın rahatsızlanarak hastaneye gitti.

Sağlık ekipleri, kadının zehirlendiği belirlerken, polis ekipleri olayla ilgi çalışma başlattı. Kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, E.Ö.(52) isimli şahsın kızlarının işletmiş olduğu kafede bulunan şişelere deterjanı koyduğu, kadının içtiği kahvenin yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanı ile yapıldığı belirlendi.

Kahveyi yapan şahsın M.A.(50) olduğu tespit edilirken, işletme sahibi G.S.Ö.(26) ve S.N.Ö.(28) isimli şüpheliler yakalandı.

Polis ekipleri işletmeyi mühürlerken, yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, kahvenin hazırlandığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, genç kadının arkadaşlarıyla birlikte oturduğu anlar da görüldü.

İHA

