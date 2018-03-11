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  3. 11 Mart 2018 17:07

İstanbul'da ''Kangal Pençesi'' baskını !

İstanbul'un 39 ilçesinde yapılan ve 2 bin adrese düzenlenen baskında çok sayıda kişi gözaltında alındı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan'ın koordinasyonunda, 3 yıl ve üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması amacıyla 39 ilçede 2 bin adrese operasyon düzenlendi. 3 bin ekip ve 6 bin personelin katıldığı operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
 
 İstanbul'da, 3 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması amacıyla il genelinde düzenlenen "Kangal Pençesi" adı verilen operasyonda, çok sayıda kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı şubeler ve ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonunda, 3 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için saat 02.00'de operasyon başlattı. Operasyona, 3 bin ekip ve 6 bin personel katıldı.

Operasyonda, İstanbul'un 39 ilçesinde belirlenen 2 bin adrese baskın yapıldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. "Kangal Pençesi" adı verilen operasyonu bizzat yönettiği bildirilen Emniyet Müdürü Çalışkan açıklamasında, kentte suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüleceğini, tüm çalışmaların İstanbul halkının huzur ve güveni için olduğunu vurguladı. Gözaltı sayısının ve diğer ayrıntıların daha sonra açıklanacağı belirtildi.

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