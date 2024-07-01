  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da kapatılan metro istasyonları açıldı

İstanbul'da kapatılan metro istasyonları açıldı

İstanbul'da kapatılan metro istasyonları açıldı
Güncelleme:

İstanbul'da, Onur Yürüyüşü kapsamında kapatılan metro istasyonları ile füniküler hattı yeniden açıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği'nin Onur Yürüyüşü nedeniyle aldığı karar doğrultusunda, saat 10.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapatılmıştı.

AA

Etiketler istanbul onur yürüyüşü metro füniküler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gece yarısı büyük gerginlik: Çocuğa istismar iddiası halkı sokağa döktü Gece yarısı büyük gerginlik: Çocuğa istismar iddiası halkı sokağa döktü Bankalardan ''kredi isteyen'' vatandaşlara skandal teklif Bankalardan ''kredi isteyen'' vatandaşlara skandal teklif Avrupa'da sel felaketi: Çok sayıda can kaybı var, tahliyeler başladı Avrupa'da sel felaketi: Çok sayıda can kaybı var, tahliyeler başladı Ayşe Ateş’ten Sinan Ateş davasına saatler kala yeni açıklama Ayşe Ateş’ten Sinan Ateş davasına saatler kala yeni açıklama Ümit Özdağ'dan yabancı uyruklu istismarcı rezaletiyle ilgili olay olacak iddialar Ümit Özdağ'dan yabancı uyruklu istismarcı rezaletiyle ilgili olay olacak iddialar Çirkin sorusu olay olmuştu: Hülya Avşar'dan Meryem Uzerli açıklaması yaptı Çirkin sorusu olay olmuştu: Hülya Avşar'dan Meryem Uzerli açıklaması yaptı Yeni haftada bir yanda sağanak yağış diğer yanda kavurucu sıcaklar Yeni haftada bir yanda sağanak yağış diğer yanda kavurucu sıcaklar İflas çanları çalıyor: Türkiye'de 283 otel iflasın eşiğinde İflas çanları çalıyor: Türkiye'de 283 otel iflasın eşiğinde Çocuğu yabancı uyruklu istismarı gerginliğinde 10 polis yaralandı Çocuğu yabancı uyruklu istismarı gerginliğinde 10 polis yaralandı Bu sefer de Diyarbakır: Suriyelilerin evi kundaklandı, 3'ü çocuk 5 kişi ölümden döndü Bu sefer de Diyarbakır: Suriyelilerin evi kundaklandı, 3'ü çocuk 5 kişi ölümden döndü
Taciz iddiasıyla yakıp yıktılar; hasar gün ağarınca ortaya çıktı Taciz iddiasıyla yakıp yıktılar; hasar gün ağarınca ortaya çıktı Bakanlık açıkladı: Bu işletmeler haftanın bir günü kapalı olacak Bakanlık açıkladı: Bu işletmeler haftanın bir günü kapalı olacak