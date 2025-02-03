İstanbul'da kar alarmı: Bazı uçak seferleri iptal edildi

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda planlanan uçuşların yüzde 10 oranında iptal edileceği duyuruldu.

İstanbul soğuk ve kar yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte çarşamba ve perşembe günü için kar yağışı uyarısı yaptı. Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar 6-8 derece birden düşecek.

SABİHA GÖKÇEN'DE BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 05.02.2025 ve 06.02.2025 tarihlerinde uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.





DHA