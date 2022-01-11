İstanbul'da kar kapıya dayandı! AKOM alarma geçti

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Türkiye bugün itibariyle yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Önce yağmur olarak başlayacak yağışlar ardından kara dönecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkiinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Akdeniz, Güney Ege ile Marmara'nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Akdeniz, Güney Ege ile Marmara'nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yer yer şiddetli olacağı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AKOM ALARMA GEÇTİ

Meteoroloji'nin kar uyarısının ardından AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) Müdürü Serkan Tütüncü, kar yağışı öncesinde ve esnasında yapılacak çalışmalardan bahsetti.

Kış dönemi başlamadan önce aksiyon planlarını ve toplantılarını gerçekleştirdiklerini aktaran AKOM Genel Müdürü Serkan Tütüncü "Şu anda da yapılan uyarılar doğrultusunda bütün birimlerimiz 7/24 esasında vardiya düzenine geçecek ve aksiyonlarımızı, sahada yürütülen çalışmalarımızın koordinasyonunu merkezimiz üzerinden gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 400 km'lik yol ağımızda 7 binin üzerinde personel, bin 500'ün üzerinde araç ve iş makinasıyla sahada gelen Meteoroloji parametrelerini de takip edeceğiz" dedi.

"ÇEKİCİLER KRİTİK NOKTALARDA BEKLEYECEK"

Yönlendirme ve Çalışmaların AKOM üzerinden gerçekleştirileceğini belirten Tütüncü, "Çekici kurtarıcılarımız özel noktalarda, arterlerde ve kritik noktalarda bekleyecek. Kritik noktalara tuz kutularımızı yerleştirdik. Aynı zamanda uç noktalarda köy muhtarlarımıza aparatlı traktörlerimiz teslim edildi. Onlar da çalışmalarını sahada gerçekleştirecekler" şeklinde konuştu.

"EVSİZ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN TESİSLERİMİZİ DEVREYE SOKTUK"

Hali hazırda çalışmaların devam edeceğini söyleyen Tütüncü, "Kış sezonu öncesinde hazırlıklarımızı tamamlama babında evsiz vatandaşlarımız için tesislerimizi devreye soktuk. Olumsuz hava koşullarında trafikte kalan vatandaşlarımıza ya da herhangi bir olumsuzluk yaşanan noktalara mobil büfelerimizi hızlı bir şekilde sevk edeceğiz. Sokak hayvanlarımız için şehrimizin en uç noktasına kadar farklı farklı yerlerde mama dağıtımlarımız, bakım ve tedavi hizmetlerimiz de bu süreçte devam edecek." ifadelerini kullandı.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















