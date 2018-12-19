İstanbul'da kar, sağanak ve fırtına !

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıların ardından, sabahın erken saatlerinde Beylikdüzü’nde kar yağışı başladı. İşe giden vatandaşlar fırtına ve yağış dolayısıyla zor anlar yaşadı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıların ardından Beylikdüzü’nde kar yağışı başladı. İstanbul genelinde gece boyunca fırtına da etkili olurken, kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. İşe giden vatandaşlar ise fırtına ve yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

SARIYER'DE DERE TAŞTI



Sarıyer'de Ayazağa Deresi taştı. Taşkın nedeniyle su basan evde mahsur kalan 6'sı çocuk 12 vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.





Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından Ayazağa Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ni su bastı. Evlerini su basan 6'sı çocuk 12 vatandaş evde mahsur kaldı. Vatandaşları olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler, evde mahsur kalan vatandaşları kucaklarında taşıdı.

Ayazağa'da ayrıca dere taşması nedeniyle yol trafiğe kapandı.

ŞİLE'DE GEMİ KARAYA OTURDU

Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu. Yan yattığı belirtilen Natalıa adlı gemide 16 mürettebatın bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Havalimanı şantiye alanını su bastı

KAĞITHANE'DE CENDERE DERESİ'NDE SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

İstanbul'daki yağış nedeniyle Kağıthane'de bulunan Cendere Deresi'nin su seviyesi yükseldi. Bazı yolları su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

ARNAVUTKÖY'DE SU BASKINI

Arnavutköy'de yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bolluca Mahallesi'nde yollar göle döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı ev ve işyerlerini su bastı. Vatandaşlar kovalarla suyu tahliye etti.

İŞÇİ SERVİSLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'nda çalışan işçilerin servislere bindiği alanı da su bastı. Onlarca araç su altında kaldı.

METEOROLOJİ'NİN SON TAHMİNLERİ

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde aralıklı yağışlı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Yağışlar, İstanbul ve bölgenin doğusunda yağmur ve sağanak, Trakya ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nın yüksek kesimleri ile batısında yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.



Yağışların; İstanbul, Kocaeli ve Yalova ile Sakarya'nın kuzey ilçeleri ve Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m2) olması, hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.

Kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli esecek rüzgar ile yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklarsa karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















