İstanbul'da kar yağışı başka kışa kaldı !

CNN Türk meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, Avrupa'yı etkisi altına alan Sibirya soğuklarının hafta sonu Türkiye'de de hissedileceğini belirterek, "Trakya ve Bolu çevrelerinde kar yağışı görebiliriz. İstanbul'a kar yağmayacak ama fırtına ve sağanak yağış olacak. Hissedilen sıcaklık sıfırın altında olacak. Kar varmış gibi giyinmek gerekiyor" dedi. Sürmeli, "Haziran sonu temmuz başı aşırı sıcak geçme ihtimali var" diye konuştu.

Sürmeli, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bu sistemle birlikte kar geliyor ama Avrupa'ya geliyor. Bu sistemden bize düşen pay ancak fırtına, sert soğuklar ve sağanak yağış şeklinde. İstanbul'da hafta sonunda hava soğuk ama kar yapmıyor. Pazar günü sıcaklık 5-6 derece olacak. Fırtınayla birlikte sıfırın altında hissedeceğiz. Kar varmış gibi giyinmek gerekiyor" dedi.

Sürmeli, Trakya ve Bolu çevrelerinde kar yağışı görülebileceğini kaydetti. Soğuklarının cumartesi gecesi başlayıp pazartesi öğlene kadar devam edeceğini anlatan Sürmeli, benzer bir dalganın ayın 28'inde de yaşanacağına dikkat çekti.

YAZA GİRİŞTE YÜKSEK SICAKLAR OLACAK

Mart ayının ortalarında kuzey bölgelerde bile 20'li derecelerin görülebileceğini kaydeden Sürmeli, şöyle devam etti:

"Kışı sıcak geçen yıllarda yaz sıcakları tavan yapar genellemesi doğru değil. Şu anki verilerdeki görüntü yaza giriş yani haziran sonu temmuz başı aşırı sıcak geçme ihtimali var. Sıcak bir yaz girişi olabilir. Yazın tamamı için durum net değil.