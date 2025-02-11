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İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? AKOM'dan yeni uyarı geldi

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İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Peki kar yağışı devam edecek mi? AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü İstanbul'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığının 1 ila 6 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) Çarşamba günü İstanbul'da kuvvetli kar yağışının etkili olacağını duyurdu.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLÇELER

AKOM'un değerlendirmelerine göre, kar yağışı Çarşamba sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası'nın batı ilçelerinde (Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca) başlayacak.

Öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası'nın doğu ilçelerinde (Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla) yoğun kar geçişleri yaşanacak.

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Peki kar yağışı devam edecek mi? AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Çarşamba günü İstanbul'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığının 1 ila 6 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağış anında ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunuldu. Hava sıcaklıklarının 1 ila 6 dereceye arasında seyretmesi bekleniyor.

AKOM, özellikle buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Yetkililer, zorunlu olmadıkça özel araç kullanımından kaçınılması ve toplu taşımanın tercih edilmesi gerektiğini belirtti. 

İSTANBUL'DA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden alınan bilgilere göre, İstanbul'da çarşamba günü kar yağışı etkili olacak. Perşembe ve cuma günü parçalı bulutlu, cumartesi ve pazar günü ise sağanak yağış bekleniyor. 

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Peki kar yağışı devam edecek mi? AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Çarşamba günü İstanbul'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığının 1 ila 6 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Etiketler istanbul akom kar yağışı hava durumu
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