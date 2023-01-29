İstanbul'da kar yağışı devam ediyor
İstanbul'da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor.
İstanbul'da son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah erken saatlerde Kartal Aydos'ta yılın ilk karı yağdı. Sulu kar şeklinde başlayan yağış bir süre sonra etkisini kaybetti. Bu sıralarda İstanbul'un kuzey kesimlerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor. Arnavutköy Fenertepe yolunda kar yağışının etkisini gösterdiği görüntülendi.
DHA
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