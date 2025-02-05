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İstanbul'da kar yağışıyla birlikte trafik kilitlendi

İstanbul'da kar yağışıyla birlikte trafik kilitlendi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkili olurken, iş çıkışı yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından İstanbul için kar yağışı uyarısı yapılmıştı. Gün içinde megakentteki bazı ilçelerde kar yağışı aralıklarla etkili olurken, iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu oluştu. Basın Ekpres Yolu ve E-5 Karayolu Yenibosna mevkiinde Avrupa ve Anadolu Yakaları istikametlerinde yoğunluk nedeniyle trafik yer yer durma noktasına geldi. Yağışla birlikte oluşan trafik yoğunluğu saat 18.30 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasında yüzde 80’e ulaştığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkili olurken, iş çıkışı yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı.

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı başladıİstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı başladıHaber

 

Etiketler meteoroloji istanbul kar yağışı trafik
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