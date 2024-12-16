İstanbul'da karma yüzme havuzuna Bilal Erdoğan şerhi: ''Helalleşmeye uzağız''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Üsküdar Belediyesi'ne bir bağlı spor kompleksinde yüzme havuzunun karma haline getirilmesine "Helalleşmeye ne kadar uzak olduğumuzu göstermesi bakımından iyi bir örnek" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, AKP'ye yakın 24 TV'deki Arafta Sorular programında konuk oldu.

Bilal Erdoğan, programın sunucusu Esra Elönü'nün "Bir hesaplaşmaktan, yüzleşmekten bahsediyoruz. Bir de hakkımı helal etmiyorum diyebiliyor muyuz?" sorusu üzerine "Tabi ki helal etmiyorum. Helalleşme şöyle olur: Benim hakkımı helal etme ihtimalim olanın çıkıp 'Biz bunu yaptık ama yanlış yaptık' demesi lazım o hiç yok. Bizim hakkımızı helal etmeyeceğimiz veya başörtüsü zulmünü yaşayanların hakkını helal etmeyeceği insanlar çıkıp da bununla yüzleşmemiş bile, adam aynı kafada eline geçse yine aynısını yapacak" dedi.

Bilal Erdoğan, daha sonra 'helalleşme'ye ters bulduğu bir örneği şöyle anlattı:

"Daha yeni bugün arkadaşlarımla Üsküdar'dayız. Üsküdar Belediyesi önceden kadınların erkeklerin ayrı saatlerde girebildiği bir havuzu 'sadece bir gün ayrı girilebilir, onun dışında karışık girilebilir' şeklinde değiştirmiş. Havuzun adı da rahmetli ilahiyat profesörü Raşit Küçük'ün ismini taşıyor. Bunu niye yapıyorsunuz? Bu kadar insan buradan istifade ediyor. Helalleşmeye ne kadar uzak olduğumuzu göstermesi bakımından iyi bir örnek."