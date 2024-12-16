  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da karma yüzme havuzuna Bilal Erdoğan şerhi: ''Helalleşmeye uzağız''

İstanbul'da karma yüzme havuzuna Bilal Erdoğan şerhi: ''Helalleşmeye uzağız''

İstanbul'da karma yüzme havuzuna Bilal Erdoğan şerhi: ''Helalleşmeye uzağız''
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Üsküdar Belediyesi'ne bir bağlı spor kompleksinde yüzme havuzunun karma haline getirilmesine "Helalleşmeye ne kadar uzak olduğumuzu göstermesi bakımından iyi bir örnek" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, AKP'ye yakın 24 TV'deki Arafta Sorular programında konuk oldu. 

Bilal Erdoğan, programın sunucusu Esra Elönü'nün "Bir hesaplaşmaktan, yüzleşmekten bahsediyoruz. Bir de hakkımı helal etmiyorum diyebiliyor muyuz?" sorusu üzerine "Tabi ki helal etmiyorum. Helalleşme şöyle olur: Benim hakkımı helal etme ihtimalim olanın çıkıp 'Biz bunu yaptık ama yanlış yaptık' demesi lazım o hiç yok. Bizim hakkımızı helal etmeyeceğimiz veya başörtüsü zulmünü yaşayanların hakkını helal etmeyeceği insanlar çıkıp da bununla yüzleşmemiş bile, adam aynı kafada eline geçse yine aynısını yapacak" dedi.

Bilal Erdoğan, daha sonra 'helalleşme'ye ters bulduğu bir örneği şöyle anlattı: 

"Daha yeni bugün arkadaşlarımla Üsküdar'dayız. Üsküdar Belediyesi önceden kadınların erkeklerin ayrı saatlerde girebildiği bir havuzu 'sadece bir gün ayrı girilebilir, onun dışında karışık girilebilir' şeklinde değiştirmiş. Havuzun adı da rahmetli ilahiyat profesörü Raşit Küçük'ün ismini taşıyor. Bunu niye yapıyorsunuz? Bu kadar insan buradan istifade ediyor. Helalleşmeye ne kadar uzak olduğumuzu göstermesi bakımından iyi bir örnek." 

Etiketler karma havuz üsküdar üsküdar belediyesi bilal erdoğan havuz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tüm kredi kartlarında limitler düşürülecek mi ? Tüm kredi kartlarında limitler düşürülecek mi ? AK Parti'de ''israf'' istifası: ''Yetim hakkı yemeyeceğiz dedik, sözler unutuldu'' AK Parti'de ''israf'' istifası: ''Yetim hakkı yemeyeceğiz dedik, sözler unutuldu'' Avrupa Birliği 2 iPhone modelinin satışını durdurma kararı aldı Avrupa Birliği 2 iPhone modelinin satışını durdurma kararı aldı Özel'in sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan çok sert yanıt! Özel'in sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan çok sert yanıt! Dev firma iflas etti, alacaklı çalışanları şirketin kapısına dayandı Dev firma iflas etti, alacaklı çalışanları şirketin kapısına dayandı AFAD, Suriye'de Esad'ın ''işkence üssü'' Sednaya hapishanesine girecek AFAD, Suriye'de Esad'ın ''işkence üssü'' Sednaya hapishanesine girecek Sakın hastalanmayın: Onbinlerce doktor ve sağlık çalışanı yeniden iş bırakıyor Sakın hastalanmayın: Onbinlerce doktor ve sağlık çalışanı yeniden iş bırakıyor Bir ilimizi Sibirya soğukları vurdu; her şey dondu! Bir ilimizi Sibirya soğukları vurdu; her şey dondu! Erdoğan yurtdışına giden gençler için dikkat çeken ifadeler Erdoğan yurtdışına giden gençler için dikkat çeken ifadeler Fırtına balık çiftliğini parçaladı, oltasını, kovasını alan oraya koştu Fırtına balık çiftliğini parçaladı, oltasını, kovasını alan oraya koştu
Tırın altına girip intihar edeceğini söylemişti; dediğini yaptı! Tırın altına girip intihar edeceğini söylemişti; dediğini yaptı! Dev otoyol hurdalığa döndü... Her yerde araç parçaları var Dev otoyol hurdalığa döndü... Her yerde araç parçaları var Aziz Yıldırım'ın kızı için ahlaksız paylaşımlar Aziz Yıldırım'ın kızı için ahlaksız paylaşımlar MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde olaylı eleme... MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde olaylı eleme... Okul harçlığını çıkartmak için çalışıyordu, yol verme kavgasında öldürüldü Okul harçlığını çıkartmak için çalışıyordu, yol verme kavgasında öldürüldü İstanbul'da metro kumanda merkezine silahlı baskın İstanbul'da metro kumanda merkezine silahlı baskın 2025 yılı asgari ücret zammı görüşmelerinde ''ara zam'' yeniden masada 2025 yılı asgari ücret zammı görüşmelerinde ''ara zam'' yeniden masada Benfica'yı bu sefer Kerem Aktürkoğlu da kurtaramadı Benfica'yı bu sefer Kerem Aktürkoğlu da kurtaramadı Esad Suriye'den kaçmadan önce İsrail ile anlaşmış! Esad Suriye'den kaçmadan önce İsrail ile anlaşmış! Kamuya çok sayıda personel alınacak; şartlar belli oldu Kamuya çok sayıda personel alınacak; şartlar belli oldu