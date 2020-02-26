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  3. 26 Şubat 2020 13:59

İstanbul'da katliam yapacaklardı! Kıskıvrak yakalandılar

İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. 5 ayrı noktaya yapılan baskınlarda iki terörist ile işbirlikçi olduğu belirtilen 8 kişi yakalandı. Operasyonlarda patlayıcı madde, fünyeler, silah ve mermi de ele geçirildi.

İstanbul'da katliam yapacaklardı! Kıskıvrak yakalandılar
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün sözde 'özel kuvvetler' örgüt üyelerine verilen eğitimi aldığı belirlenen ve Suriye uyruklu kişiler adına düzenlenmiş kimlikler taşıdığı belirlenen 2 kişi tespit edildi.

Eylem hazırlığında olduğu tespit edilen şüpheliler, takibe alındı. A.S.L. adlı kadın ile M.K. adlı erkek teröristin bağlantılarını belirleyen polis operasyon düzenledi. Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'da 5 farklı adrese yapılan operasyonda takipteki A.S.L ve M.K ile birlikte A.H. , H.H. , M.H. , S.H. , G.H. , F.H. , B.C. , M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte toplam 10 kilogram patlayıcı madde, tetikleyici, fünye, 2 tabanca, şarjör, fişek ve tabancalara ait susturucular ele geçirildiği kaydedildi.

İki teröristin Türkiye'ye sahte kimlikle girdikleri belirtiliyor. Teröristlerin hedeflerinin; devlet büyükleri, valilik, emniyet müdürlüğü yerleşkesi ve ekonomik yatırımlar olduğu ifade ediliyor.

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istanbul , terörist
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