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  3. 25 Aralık 2018 15:16

İstanbul'da kazada şehit olan polise acı veda

İstanbul'da hafriyat yüklü kamyonun polis aracına çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Servet Arslan, Samsun'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da kazada şehit olan polise acı veda
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İstanbul’da uygulama yaptığı sırada durdukları bir kapalı kasa kamyonun yavaşlaması sonrasında arkasından gelen ve kontrolden çıkan çakıl yüklü hafriyat kamyonuyla bariyerler arasında sıkışarak şehit olan polis memuru Servet Arslan (27), memleketi Samsun’da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul’da uygulama yaptığı sırada kapalı kasa kamyonun yavaşlaması sonrasında arkasından gelen ve kontrolden çıkan çakıl yüklü hafriyat kamyonuyla bariyerler arasında sıkışarak şehit olan polis memuru Servet Arslan için Samsun’un Çarşamba ilçesi Durusu Mahallesi Karakiraz Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin cenazesine katılan ve 1 ay sonra resmi nikah kıyacakları öğrenilen nişanlısı Yağmur Dinçtaş, gözyaşlarına hakim olamadı. Annesi Hatice Arslan, babası Bayram Arslan ve ağabeyi Tarık Arslan da cenazede güçlükle ayakta durabildi. Şehit polisin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zeyfeli Mezarlığı’na defnedildi.



2 yıldır polis olan ve ilk görev yeri İstanbul’da görevini sürdürürken şehit olan Servet Arslan’ın nişanlısı Yağmur Dinçtaş ile 25 Ağustos 2019’da düğün yapacakları öğrenildi.



Şehidin cenaze törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir, askeri ve mülki idare amirleriyle birlikte vatandaşlar katıldı.


İHA

samsun , trafik polisi , şehit
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