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İstanbul’da kepçe suya gömüldü, operatör aranıyor

İstanbul’da kepçe suya gömüldü, operatör aranıyor

Ataşehir’de bir inşaat alanında iş makinesi üstü buzla kaplanan su dolu alana düştü. Suya gömülen iş makinesinin operatörünün kaybolduğu belirtilirken itfaiyenin su içinde arama çalışmaları devam ediyor.

Ataşehir'de bir inşaat alanında iş makinesi üstü buzla kaplanan su dolu alana düştü.

Suya gömülen iş makinesinin operatörünün kaybolduğu belirtilirken itfaiyenin su içinde arama çalışmaları devam ediyor.

Etiketler kepçe iş makinesi inşaat ataşehir istanbul
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