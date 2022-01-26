İstanbul’da kepçe suya gömüldü, operatör aranıyor
Ataşehir’de bir inşaat alanında iş makinesi üstü buzla kaplanan su dolu alana düştü. Suya gömülen iş makinesinin operatörünün kaybolduğu belirtilirken itfaiyenin su içinde arama çalışmaları devam ediyor.
Ataşehir'de bir inşaat alanında iş makinesi üstü buzla kaplanan su dolu alana düştü.
Suya gömülen iş makinesinin operatörünün kaybolduğu belirtilirken itfaiyenin su içinde arama çalışmaları devam ediyor.
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