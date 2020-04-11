İstanbul'da kilometrelerce kamyon kuyruğu

Korona virüs tedbirleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz günlerde başlatılan bin yataklı hastane çalışmaları son sürat devam ediyor. Bir yandan iş makinelerinin aprondaki inşa çalışmaları devam ederken, diğer yandan da hafriyat kamyonları şantiye alanına aralıksız bir hafriyat taşıyor.

Kilometrelerce uzunlukta kamyon kuyruğu oluştu

Hastanenin 45 günde tamamlanması için işçilerin yoğun mesaisi sürerken hafriyat taşıyan kamyonlar havalimanı çevresinde kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Kuyruğun ucu görünmeyen çalışmalar ise havadan görüntülendi. Görüntülerde kuyruğa giren hafriyat kamyonlarının sırayla havalimanına hareket ederek yüklerini boşalttığı görüldü.