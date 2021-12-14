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İstanbul'da kimyasal sızıntı paniği

İstanbul'da kimyasal sızıntı paniği

Sancaktepe'de bir derenin suyuna karışan beyaz madde paniğe neden oldu. Çevredeki balon fabrikasından sızdığı tespit edilen madde nedeniyle fabrikaya 15 gün kapatma cezası verildi.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde akan bir derenin rengi beyaza büründü.

Deredeki beyaz suyu gören vatandaşlar ise cep telefonu kamerası ile suyu görüntüledi.

Olay yerine gelen ekipler, dereye sızan madde üzerinde inceleme yaptı.

Bir balon fabrikasında lateks maddesinin bulunduğu tankerde sızma olduğu, sızan maddenin dereye akması sonucu suyun beyaza büründüğü tespit edildi. Sızan maddenin de tehlikeli olmadığı bildirildi.

15 GÜN KAPAMA CEZASI

Sancaktepe Belediyesi tarafından fabrikaya 15 gün kapama cezası verildi. Sancaktepe Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Fabrikada bulunan 20 ton lateks kimyasal maddesinin 10 tonu gerekli tedbirler alınmadığı için dereye aktı. Çevre koruma müdürlüğü, tutanak tuttuğu firmaya 15 gün kapama cezası verdi. Tutanaklar il çevre müdürlüğü ve valiliğe gönderildi. Valilik ve İSKİ ekipleri olay yerine intikal ederek akan maddeden numune aldılar. İSKİ ekipleri şu anda çalışıyor ve firma belediyenin kesmiş olduğu ceza dolayısıyla faaliyetlerine 15 gün süreyle ara verdi." 

İSKİ ekipleri de olayın ardından derede temizlik çalışması yaptı.

İHA

Etiketler istanbul sancaktepe kimyasal sızıntı dere
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