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  3. 04 Ocak 2018 20:44

İstanbul'da konsolosluk önünde gergin anlar ! Gözaltılar var

İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki izinsiz gösteriye müdahale eden polis, 15 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul'da konsolosluk önünde gergin anlar ! Gözaltılar var
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İran'da yaşanan olayları protesto etmek isteyen bir grup, Cağaloğlu’nda bulunan İran Başkonsolosluğu önüne çelenk bırakıp, açıklama yapmak istedi. Polis, gurubun açıklama yapmasına izin vermezken, buradan ayrılmayanlar gözaltına alındı.

Emekçi Hareket Partisi (EHP) üyesi bir grup, İran’da yaşanan olayları protesto etmek için, 18.00’de Cağaloğlu’nda bulunan İran Başkonsolosluğu önünde toplandı. Polis, grubun burada açıklama yapmasına izin vermedi.

Başkonsolosluk önünden uzaklaştırılan grup üyeleri, Ankara Caddesi’nde dağılmamaları üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 15 kişi Çevik Kuvvet otobüsüne bindirilerek, polis merkezine götürüldü.

 

DHA

istanbul , iran konsolosluğu
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