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  3. 20 Ocak 2021 14:32

İstanbul'da korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Fatih’te bulunan 2 katlı binanın 1. Katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede binayı yutan alevlerin içinden yabancı uyruklu 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından da kaydedildi.

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DHA’nın haberine göre, yangın saat 11.00 sıralarında Saraç İshak Mahallesi Hamam Çıkmazı'nda meydana geldi. 2 katlı binanın 1. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi daha sonra tüm binayı kapladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla yangına müdahale etti. Ekipler, yanan dairede kaldığı öğrenilen 3 yabancı uyruklu kişiyi kurtararak dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınabildi.
Yangın nedeniyle mahallelilerin panik yaşayarak sokağa döküldüğü görüldü.

Yanan binanın yan tarafında çalışan görgü tanığı bir kişi, "Biz dışarı çıktığımızda yavaştan yanıyordu. İtfaiyeyi aradık itfaiye geldi. İlk önce camlar patladı. Aradan 2-3 dakika geçti bir patlama oldu. Herkes dışarıya kaçtı. Biz yan tarafta çalışıyoruz. Bizi dışarıya çıkardılar. Aşağıya inerken bir anda patlama oldu" dedi.

 

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