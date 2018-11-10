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  3. 10 Kasım 2018 10:06

İstanbul'da korkunç kaza

İstanbul Avcılar'da D-100 karayolunda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İstanbul'da korkunç kaza
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Kaza, saat 04.30 sıralarında D-100 karayolu Avcılar Londra asfaltı Caddesi Topkapı istikametinde yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karayolu üzerinde kaza yapan 2 otomobili gören taksi sürücüsü hızını yavaşlatınca arkadan gelen başka bir otomobil de taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi seyir halindeki 3 otomobile daha çarparak durabildi. 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza bölgesine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapatılan yan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

avcılar , istanbul , kaza
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