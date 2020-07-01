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  3. 01 Temmuz 2020 07:17

İstanbul’da korkutan görüntü

İstanbul'da uyarı ve cezalara rağmen asker uğurlama eğlencesinden vazgeçilmiyor. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda asker uğurlaması için gelen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu.

İstanbul’da korkutan görüntü
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İstanbul’da asker uğurlamasına gelen on binlerce kişi otogar girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Otogarda oluşan yoğunluk nedeniyle, görevliler sürekli coronaya karşı tedbirleri vatandaşların uymaları yönünde uyarılarda bulunurken, vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını unuttu.

Kalabalık içerisinde bazı vatandaşların maske takmadıkları görülürken, bazı gençlerde askere gidecek arkadaşlarını havaya atarak uğurladı.

Polis birçok noktada yapılan asker uğurlama eğlencelerine müdahale edip engellerken, dikkatlerden kaçan bir grup, askere gidecek arkadaşları için konvoy yapıp sokaklarda tur attı.

Camlarından sarktıkları otomobillerle konvoy yapan grup üyeleri, Şişli’de başlayan turlarına Kağıthane’de sokaklarında devam etti. Grup üyelerinin maske takmaması da dikkat çekti.

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