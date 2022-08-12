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İstanbul'da korkutan görüntü: Kilometrelerce uzaktan bile görüldü

İstanbul'da korkutan görüntü: Kilometrelerce uzaktan bile görüldü

İstanbul Zeytinburnu açıklarında denize dökülen mazotun görüntüsü görenleri tedirgin etti.

Zeytinburnu’na bir liman çevresinde geniş bir alana yayılmış mazot tabakası görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde mazotun yayıldığı alan net bir şekilde gözler önüne serildi. Geçen yıl kirliliğin artmasından dolayı müsilaj kabusu yaşayan Marmara Denizi bu yılda kirlilik haberleri ile zaman zaman gündeme geliyor.

Deniz yüzeni kaplayan mazot tabakası sahilden bakıldığı zaman gözükmesi mümkün olmasa bile dron görüntüleri ile ortaya çıktı. Gemilerin mazot tabakasının üzerinden geçmesiyle daha geniş bir alana yayıldığı çekilen görüntülere yansıdı.

Etiketler istanbul mazot tehlike
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