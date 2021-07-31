İstanbul'da korkutan kaza: Tramvay yoldan çıktı
Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıkarken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik arıza nedeniyle seferlerimiz Beyazıt - Bağcılar ve Karaköy - Kabataş arasında yapılmaktadır." denildi.
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