İstanbul'da korkutan kaza: Tramvay yoldan çıktı

Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıkarken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik arıza nedeniyle seferlerimiz Beyazıt - Bağcılar ve Karaköy - Kabataş arasında yapılmaktadır." denildi.