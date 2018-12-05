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  2. Güncel
  3. 05 Aralık 2018 17:49

İstanbul'da korkutan yangın

İstasnbul Başakşehir'de bir yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın herkesi korkuttu.

İstanbul'da korkutan yangın
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İstanbul, Başakşehir’de bir yolcu otobüsünün motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otobüste bulunan çok sayıda yolcu hemen tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde seyir halindeki Beylikdüzü-Fatih Üniversitesi hattında çalışan İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bulvar İstanbuldurağının yakınında meydana gelen olayda otobüs şoförü çok sayıda yolcuyu hemen araçtan dışarı çıkardı. 

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alevler hemen söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının neden çıktığı ekiplerin incelemelerinin ardından ortaya çıkacak.

DHA

otobüs , motor , yangın , başakşehir
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