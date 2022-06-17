İstanbul'da küçük kız çocuğuna cinsel taciz

İstanbul Küçükçekmece'de bir mağazada 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen zanlı mağazadan zırhlı araçla çıkarılabildi. Mağazanın önüne gelen binlerce kişi emniyet güçlerinden zanlıyı kendilerine teslim edilmesini istedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 14 yaşlarındaki bir kız kozmetik ürünleri satan bir dükkana girdi.

Burada M.A. isimli bir şahsın kızı taciz ettiği iddiası ise ortalığı karıştırdı. Olayın duyurulmasının ardından esnaf ile mahalle sakinleri dükkana girip şahsı linç etmek istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenliği alan polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirmek için uzun süre uğraştı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, olay yerine sevk edilen zırhlı araçla emniyete götürüldü. Toplanan kalabalık polis ekiplerince sakinleştirilerek dağıtıldı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Valilikten tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi’ndeki bir mağazada dün saat 20.00 sıralarında iki kız çocuğuna yönelik taciz ihbarı alındığı belirtildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce, Küçükçekmece nüfusuna kayıtlı Metin A. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir.“