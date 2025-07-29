İstanbul'da kum ocağında göçük: Bir işçi balçık içinde kaldı
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İstanbul Çatalca'da kum ocağında göçük meydana geldi. Balçık içinde kalan 1 işçiyi kurtarma çalışması başlatıldı.
Çatalca’da bir kum ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi balçık içinde kaldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kurtarma çalışmaları devam ediyor.
DHA
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