İstanbul'da kum ocağında göçük: Bir işçi balçık içinde kaldı

İstanbul Çatalca'da kum ocağında göçük meydana geldi. Balçık içinde kalan 1 işçiyi kurtarma çalışması başlatıldı.

Çatalca’da bir kum ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi balçık içinde kaldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kurtarma çalışmaları devam ediyor.

DHA