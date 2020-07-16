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  3. 16 Temmuz 2020 18:17

İstanbul'da Kumpirciler Sokağı yenilendi

İstanbul Ortaköy'de Göçük nedeniyle kapatılan ve kumpircilerin yoğun olduğu çarşı yenilendi. Belediye ekiplerinin tamamladığı kumpir dükkanlarının son hali ise görenleri şaşırttı.

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Kumpirciler Çarşısı'nda aniden göçük meydana gelmiş, oluşan çukura yuvarlanan bir kadın hafif şekilde yaralanmıştı.O çarşı yenilendi. Şimdi açılış için gün sayıyor.

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Kumpirciler Sokağı olarak bilinen yerde geçtiğimiz aylarda çökme meydana gelmiş, bir kişinin hafif yaralandığı olayın ardından sokakta onarım ve iyileştirme çalışmalarına başlanmıştı.

Aradan geçen zamanda sokaktaki fizibilite çalışmaları tamamlandı. Çökmenin ardından kullanılamayacak hale gelen iş yerleri de yeniden inşa edildi.


Belediye ekiplerince yapımı tamamlanan kumpir dükkanlarının yeni hali ise dikkat çekti. İki hafta içerisinde sokağın faaliyete açılması bekleniyor.
 

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İstanbul , kumpirciler , sokak
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