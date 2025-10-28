İstanbul'da kuvvetli yağış sonrası baraj doluluk oranı belli oldu

  1. Anasayfa
Güncelleme:

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağışın ardından barajların doluluk oranı sadece yüzde 0,09 yükseldi.

Dün Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli yağışın ardından İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı merak konusu oldu. 

27 Ekim'de barajların doluluk oranı yüzde 23.08 olarak ölçülmüştü.

İSKİ verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 23.17 olarak ölçüldü. Sağanak yağışa rağmen barajlardaki doluluk oranı sadece yüzde 0.09 yükseldi. 

28 Ekim itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk oranları şöyle:

Kazandere Barajı: yüzde 1,98

Pabuçdere Barajı: yüzde 4,91

Alibey Barajı: yüzde 12,01

Ömerli Barajı: yüzde 16,94

Istrancalar Barajı: yüzde 19,34

Sazlıdere Barajı: yüzde 24,86

Büyükçekmece: yüzde 27,2

Terkos Barajı: yüzde 27,18

Darlık Barajı: yüzde 35,51

Elmalı Barajı: yüzde 54,06

