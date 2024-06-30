İstanbul'da LGBTİ alarmı: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da düzenlenmesi planlanan LGBTİ yürüyüşü nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sosyal medya platformlarından yapılan protesto yürüyüşü çağrılarına yönelik bir açıklama yaparak, bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.

32. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi 30 Haziran'da Taksim'de yürüyüş yapacaklarını açıklamıştı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Açıklamada trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirtilirken şu ifadeler yer aldı: "Çeşitli illegal grupların, sosyal medya platformlarından yaptığı çağrıyla 30.06.2024 Pazar Günü, Taksim - İstiklal Caddesi bölgesinde izinsiz protesto yürüyüşü ve basın açıklaması çağrısı yapıldığı görülmüştür.

Valiliğimizce, bu izinsiz organizasyonun engellenmesi amacıyla bir dizi tedbir kararı alınmıştır. Bu kapsamda 30.06.2024 Pazar günü saat 08.00 itibariyle;

- Taksim Meydanı, Cumhuriyet Anıtı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklarının Tünel Meydan'a kadar olan bölge ile Karaköy Meydan ve çevresinin araç trafiğine kapatılmasına, yaya trafiğinin ise kontrollü şekilde sağlanmasına karar verilmiştir.

Öte yandan, konu kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılması ve kapanan yollara alternatif güzergahlar belirlenmesi kararı alınmıştır.

Bu çerçevede de; saat 10:00 itibariyle

1. Sıraselviler Caddesi Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydan İstikametine trafiğe kapatılacaktır.

2. Taksim Meydan (büfeler önü) - İstiklal Caddesine bağlanan yol trafiğe kapatılacaktır.

3. Refik Saydam Caddesinden Asmalı Mescit Caddesine giriş-çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacaktır.

4. Balo Sokak- Turnacıbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacaktır.

5. Sadri Alışık Sokak- Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacaktır.

6. Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti trafiğe kapatılacaktır.

7. Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi, İstiklal Caddesi istikameti trafiğe kapatılacaktır.

8. Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi istikameti trafiğe kapatılacaktır.

9. Tak-ı Zafer Caddesi trafiğe kapatılacaktır.