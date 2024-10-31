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İstanbul'da liseli kızların ''bayıltan'' kavgası kamerada

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İstanbul Alibeyköy’de bulunan Haydar Akçelik Kız Meslek Lisesi’nde birbirlerini okul idaresine şikayet ettikleri iddiasıyla öğrenciler arasında çıkan kavgada bir genç kız aldığı darbeler sonrasında baygınlık geçirdi.

Olay, önceki gün Eyüpsultan Alibeyköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Haydar Akçelik Kız Meslek Lisesi öğrencileri arasında birbirlerini okul idaresine şikayet ettikleri iddiasıyla tartışma çıktı.

Öğrenciler arasında yaşanan tartışma okul çıkışı bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavga esnasında öğrencilerden biri darp sonucu bayıldı.

İstanbul Alibeyköy’de bulunan Haydar Akçelik Kız Meslek Lisesi’nde birbirlerini okul idaresine şikayet ettikleri iddiasıyla öğrenciler arasında çıkan kavgada bir genç kız aldığı darbeler sonrasında baygınlık geçirdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenci S.E., daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Alibeyköy’de bulunan Haydar Akçelik Kız Meslek Lisesi’nde birbirlerini okul idaresine şikayet ettikleri iddiasıyla öğrenciler arasında çıkan kavgada bir genç kız aldığı darbeler sonrasında baygınlık geçirdi.

Kız öğrenciler arasında yaşanan yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu o anlar başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olayla ilgili ekiplerin incelemesi sürüyor.

İHA

Etiketler lise liseli kızlar kavga liseli kızların kavgası eyüpsultan alibeyköy Haydar Akçelik Kız Meslek Lisesi Haydar Akçelik Kız Meslek Lisesi öğrencileri
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