İstanbul'da maymun çiçeği paniği

İstanbul'da bir yabancı uyruklu kişide virüs belirtilerinin görüldüğü iddiası için İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Maymun çiçeği salgını tüm dünyada devam ederken, İstanbul'da yabancı bir uyruklu kişide maymun çiçeği virüsü görüldüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler ve iddialar sonrasında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden resmi açıklama geldi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre şahsın test sonuçları negatif çıktı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklama şu şekilde;

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği hastalığı taşıdığına dair sosyal medyadan haberler paylaşılmıştır. Kişi sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledilmiştir.

Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişi de maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir.



Bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolünü yapacak gerekli donanım ve kabiliyetlere sahip güçlü sağlık altyapımızın olduğunun bilinmesi, sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.