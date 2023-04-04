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  3. Menekşe Deresi'nde tedirgin eden manzara

İstanbul'da Menekşe Deresi'nin rengi değişti

İstanbul'da Menekşe Deresi'nin rengi değişti
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İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Deresi'nde suyun rengi kahverengiye dönerek bulanıklaştı.

Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan dere henüz belirlenemeyen nedenle bulanık akmaya başladı.

Küçük balıkçı teknelerinin barınağının da bulunduğu deredeki suyun renginin yer yer açık kahverengiye dönüştüğü görüldü.

Derede organik ve plastik atıkların bulunması dikkati çekti.

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