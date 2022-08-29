İstanbul'da metro seferleri durduruldu
İstanbul'da Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı duyuruldu.
Üsküdar Meydan'daki metro durağının girişinde güvenlik görevlileri metro çalışmadığı gerekçesiyle vatandaşları geri çevirdi. Ümraniye ve Çekmeköy yönüne giden İETT duraklarında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol