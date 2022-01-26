İstanbul’da metro seferleri uzatıldı

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da metro seferleri hava şartları nedeniyle 02.00'ye kadar uzatıldı.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, olumsuz hava muhalefeti nedeniyle seferlerin 02.00'ye kadar uzatıldığı bildirildi. Metro İstanbul'un açıklaması şöyle: "Hava muhalefeti nedeniyle seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır. Saat 00.00 itibarıyla M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda 30 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir."