  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 14 Aralık 2019 12:26

İstanbul'da metro seferlerinde aksama !

İstanbul'da bazı metro seferlerinde aksama yaşanıyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu.

İstanbul'da metro seferlerinde aksama !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler yapılamıyor.

 Metro İstanbul’dan yapılan açıklama şöyle:

*M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamamaktadır.

*Sefer yapılamayan Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
istanbul , metro , arıza , aksama
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM