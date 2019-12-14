İstanbul'da metro seferlerinde aksama !

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler yapılamıyor.



Metro İstanbul’dan yapılan açıklama şöyle:

*M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamamaktadır.

*Sefer yapılamayan Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır.