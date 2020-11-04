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  3. 04 Kasım 2020 17:21

İstanbul'da metro seferlerinde aksama: Yenikapı istasyonu kapatıldı

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Yenikapı metro istasyonunun enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına kapatıldığı belirtildi.

İstanbul'da metro seferlerinde aksama: Yenikapı istasyonu kapatıldı
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M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonunun, enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatıldığı bildirildi. 

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatılmıştır. Seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadesi kullanıldı.

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