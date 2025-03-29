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İstanbul’da Metro Seferlerine Bayram Düzenlemesi

İstanbul’da Metro Seferlerine Bayram Düzenlemesi
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İstanbul'da, Ramazan Bayramı sebebiyle metro seferlerinde düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda bayram boyunca 06.00-00:00 arasında seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak.

İstanbul'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla metro seferlerinde düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda 30 Mart, 31 Mart ve 1 Nisan günlerinde sefer saatlerinde değişiklik yapıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, belirtilen günlerde 06.00-00.00 saatlerinde seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak.

Etiketler metro istanbul metrosu bayram tarifesi bayram ramazan bayramı istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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