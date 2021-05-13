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  3. İstanbul'da metrobüs rehin alındı... Özel Harekat olay yerinde

İstanbul'da metrobüs rehin alındı... Özel Harekat olay yerinde

İstanbul'da Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Haramidere durağında rehin alındı.

Metrobüsün içerisinin boş olduğu, kimsenin rehin alınmadığı olayda Ali K., boğazına kesici alet dayayarak uyuşturucu madde istediği belirtildi.

Müzakereci polislerin iknası ile araçtan indirilen Ali K.'ya, ambulansa binmek istemeyince müdahale edildi.

 

Etiketler metrobüs rehin rehine
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