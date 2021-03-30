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İstanbul'da metrobüs seferlerinde aksama

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışındaki metrobüs durağında, metrobüs arızası nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

İşe gitmek için evinden çıkan İstanbullular 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası istikametinde kötü bir sürprizle karşılaştı.

Metrobüslerden birinde yaşanan arıza nedeniyle onlarca araç, metrobüs durağından taşıp köprü yolunu da etkileyecek bir şekilde kuyruk oluşturdu. İşlerine yetişmekte zorlanan vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından isyan etti.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Arıza nedeniyle oluşan araç kuyruğu, sorunun giderilmesinin ardından normal akışına devam etti.

Etiketler 15 temmuz şehitler köprüsü metrobüs
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