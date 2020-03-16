İstanbul'da meydanlar boş kaldı

Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye’de 18 kişide tespit edilmesinin ardından İstanbul’da vatandaşlar, yetkililerden gelen ‘Evden çıkmayın’ uyarısına uyarak tarihi meydanları boş bıraktı. Trafik yoğunluğu ise yüzde 26 seviyelerini gördü. İstanbul’un boş meydanları ve trafiği havadan böyle görüntülendi.



Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsün Türkiye’de de görülmesinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başladı. Yetkililerden gelen ‘evlerinizden çıkmayın’ uyarısına uyan vatandaşlar, İstanbul trafiğinde normal zamanlarda zor görünen trafik yoğunluğunu yüzde 26’ya kadar düşmesine neden oldu. Özellikle İstanbul’da öğleden sonra artan trafiğin saat 14.00’te yüzde 26 olarak ölçülmesi şaşkınlık oluşturdu. Normal zamanlarda trafik yoğunluğuna bağlı olarak kırmızıya bürünen İBB CepTrafik uygulaması adeta yeşile büründü. Öte yandan, azalan yoğunluk İBB’nin yol kameralarına da yansıdı.



Öte yandan, vatandaşlar kalabalık ortamlardan da uzaklaşmaya başladı. Her gün yerli ve yabancı binlerce vatandaşın bulunduğu Taksim Meydanı, Sultanahmet, İstiklal Caddesi gibi alanlar dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüs nedeniyle boş kaldı.



Öte yandan, tarihi meydanlarda kimsenin olmaması ve trafik yoğunluğunun yüzde 26 seviyelerine kadar düşmesi havadan drone ile görüntülendi. Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü üzerindeki akıcı trafik görüntülere yansıdı.