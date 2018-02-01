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  3. 01 Şubat 2018 12:18

İstanbul'da miting alanları belli oldu

İstanbul Valiliği, 2018 yılında toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak yerleri belirledi.

İstanbul'da miting alanları belli oldu
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İstanbul Valiliği açıklamasında, temel hak ve özgürlüklerden olan, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının özgür bir ortamda anayasa ve kanunlarla belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılması gerektiği ifade edildi.

Sivil toplum kuruluşlarıyla tüzel kişiliği bulunmayan diğer oluşumların ve gerçek şahısların itibar edecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşü alanlarının tespit edilmesi, Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi ve şehir temizliği ile ilgili olarak afiş asılacak yerlerin belirlendiği vurgulanan açıklamada,  "İstanbul ili sınırları içerisinde ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergahları ile afiş ve pankart asılacak yerler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. Maddesi ile aynı kanunun uygulanmasına dair Yönetmeliğin 3. maddesi uyarınca, Valilik Makamının 31/01/2018 tarihli ve 9876 sayılı Olur’u ile2018 yılı içerisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenecek alanlar belirlenmiş olup söz konusu alanlarla ilgili bilgiler aşağıya çıkartılmıştır." denildi. 

Yenikapı ve Maltepe Sahil, Kartal Meydanı, Kadıköy Yeni Salı Pazarı, Pendik Cumartesi Pazarı, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı, Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii Otopark, Avcılar İDO İskelesi Önü Otopark alanlarında toplantı gösteri ve yürüyüş yapılabileceği belirtilen açıklamada toplanma, yürüyüş güzergahı, toplanma alanı ve dağılma güzergahlarına da yer verildi.

AA

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