İstanbul'da motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motosiklet ve elektrikli scooterlar bir sonraki duyuruya kadar kullanılamayacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooterlar kullanılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da kar yağışı ne kadar daha devam edecek ?

Dün akşam saatlerinde İstanbul’da etkili olmaya başlayan kar yağışı bazı bölgelerde tipi şeklinde devam ederken kar yağışının 3 gün daha süreceği açıklandı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının gelecek 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Özellikle Esenler, Eyüpsultan, Zeytinburnu, Sarıyer, Kağıthane ve Arnavutköy’de yağış devam ederken, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi karla kaplandı.

Belediye ekipleri ana arterler ile otoyollarda temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, birçok sürücünün trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.