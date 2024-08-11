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  3. İstanbul'da motosikletli 2 kişi dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da motosikletli 2 kişi dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

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Sultangazi'de çift silindirli bisikletli iki kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 20 yaşındaki Zafer E. öldürüldü, 4 kişi de yaralandı.

Olay, saat 22.15 sıralarında Cebeci Mahallesi 1.Cebeci Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli 2 kişi, daha önceden husumetli olduğu bir kişiyi hedef alarak silahla defalarca ateş açtı.

Çevrede bulunan bir düğün salonunun önünde bekleyen gruba ve sokaktaki vatandaşlara da isabet eden mermilerden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İstanbul'da motosikletli 2 kişi dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ağır yaralı Zafer E. (20) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İstanbul'da motosikletli 2 kişi dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var - Resim : 2

Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği alanda geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde çevreye saçılan onlarca mermi kovanı tespit edildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Etiketler sultangazi silah saldırı
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