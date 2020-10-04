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  3. 04 Ekim 2020 17:15

İstanbul'da motosikletlilerden Azerbaycan'a destek

İstanbul'da bir araya gelerek konvoy oluşturan motosikletliler, Azerbaycan'a destek gösterisi düzenledi.

İstanbul'da motosikletlilerden Azerbaycan'a destek
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Fatih’teki Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen ve kendilerine "Osmanlı Motorcular Kulübü" ismini veren bir grup, Türk ve Azerbaycan bayrakları astıkları motosikletleriyle konvoy oluşturarak Beşiktaş'a hareket etti.

Beşiktaş’taki Azerbaycan’ın İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen gruptakiler, "kahrolsun Ermenistan", "yaşasın Azerbaycan", "Karabağ bizimdir, bizim kalacak" şeklinde sloganlar atarak tekbir getirdi.

Burada grup adına açıklama yapan Kamil Çetiner, Azerbaycan’ın toprağı olan Dağlık Karabağ’ın 1991'den beri Ermenistan tarafından işgal altında olduğunu belirterek, 1 milyon Azerbaycan Türkünün mülteci konumuna düştüğünü söyledi.

 
Çetiner, Türk halkının bu haklı davasında tüm gücüyle Azerbaycan'ın yanında olduğunu dile getirdi.

Gruptakiler, basın açıklamasının okunmasının ardından gönüllü asker olmak için Azerbaycan'ın İstanbul Konsolosluğuna dilekçe verdi.

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