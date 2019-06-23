İstanbul'da ne kadar seçmen var ?

Seçimde AK Partili Binali Yıldırım, CHP’li Ekrem İmamoğlu, Saadet Partili Necdet Gökçınar ve Vatan Partili Mustafa İlker Yücel ile 17 bağımsız aday yarışacak. 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 21 aday arasından tercihini yapacak.



Kent genelinde kurulacak 31 bin 124 sandıkta oy kullanacak olan 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 21 aday arasından tercihini yapacak. Tekrarlanan seçimlerde, 31 Mart’takinden farklı olarak seçmene tek oy pusulası sunulacak. Oy verme işlemi saat 08.00’da başlayıp 17.00’da sona erecek. Ancak, oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanabilecek.