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İstanbul'da okula gidiyorum diye evden çıkan kızdan haber alınamıyor!

İstanbul'da okula gidiyorum diye evden çıkan kızdan haber alınamıyor!
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İstanbul Bağcılar'da okula gitmek için evden çıkan 15 yaşındaki Yüsra Y.'den haber alınamıyor. Kızlarının bulunmasını isteyen aile, hayatından endişe duyuyor.

Bağcılar Çınar Mahallesi'nde oturan 15 yaşındaki Yüsra Y., 23 Eylül Pazartesi günü sabah saat 08.00 saatlerinde okula gitmek için evden çıktı. Kızlarından o zamandan beri haber alamayan aile polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Aile haber alamadıkları kızlarının hayatından endişe duyuyor.

EN SON KUZENİYLE GÖRÜŞMÜŞ

Konuyla ilgili konuşan Yüsra'nın babası İsmail Y., “Dün sabah itibarıyla okula gidiyorum diye evden çıktı. Okulla evin arası yaklaşık 10 dakika zaten, daha sonrasında kendisinden haber alamadık. Öğle saatlerinde kuzeniyle telefonda görüştüğünü öğrendik. Kuzenine 'Ben bugün hastayım, okula gelemeyeceğim' diyerek okula gitmemiş. Kuzeni öğlen bunu annesine söylüyor, o da durumu eşime iletiyor. Biz de bu şekilde haberdar olduk.

"BİR ÇOCUKLA TANIŞTIĞINI ÖĞRENDİK"

Durum tamamen polise intikal etti, süreç bu şekilde devam ediyor. Kızım çok içine kapanık bir çocuk, kendisi sürekli bilgisayarda vakit geçiriyor. Oynadığı bir bilgisayar oyununda bir çocukla tanıştığını kuzeninden öğrendik. Kızımızın tanıştığı bu çocukla birlikte gitmiş olabileceğinden şüpheleniyoruz. Bu, şu an sadece bir şüphe; polisten gelen kesin bir bilgi yok. Şu anda polisler tarafından çok ciddi bir çalışma yürütülüyor. Umarım en kısa zamanda bir netice alırız. Duyanların ve bilenlerin lütfen bizimle iletişime geçmesini rica ediyoruz” şeklinde konuştu.

İHA

Etiketler İstanbul kayıp kayıp çocuk kayıp kız çocuğu
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