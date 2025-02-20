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İstanbul'da okullar bir gün daha tatil edildi

İstanbul'da okullar bir gün daha tatil edildi
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İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul genelinde 21 Şubat Cuma günü de okulların tatil edildiğini açıkladı. Vali Gül ayrıca, bu gece itibariyle motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.

İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Dün başlayan kar yağışı, kentin yükseklerini beyaza bürüdü.

İstanbul Valisi Davut Gül, beklenen kar yağışı nedeniyle 21 Şubat Cuma günü de okulların tatil edilmesine karar verildiğini açıkladı. Vali Gül, ''Öğrencilerimizin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için resmi ve özel tüm okul ve kurslarda 21 Şubat 2025 Cuma tüm eğitim faaliyetlerine ara verilmiştir.'' ifadelerini kullandı. 

Vali Gül, İstanbul İl AFAD Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında, "2 gündür aldığımız son verilere göre bugün karla karışık ve kar şeklinde devam eden yağışlar Anadolu yakasında etkili olmuştur. Pazar günü beklenen kar yağışının Avrupa Yakasında etkili olacağı tahmin edilmektedir. Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için resmi özel tüm okullar halk eğitim merkezleri kurslar dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum kuruşlarında çalışan gazi, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz idari izinli sayılacaktır" dedi.

MOTOSİKLET VE KURYELERİN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAKLANDI

İstanbul Valisi Gül, bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu.

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Etiketler istanbul kar yağışı okullar tatil olacak mı eğitime ara İstanbul valisi
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