İstanbul'da okullar Pazartesi'ye kadar tatil edildi

Bugün itibariyle tüm Türkiye'yi etkisi altına alacağı hazırlanan ve İstanbul için "1987 kışı gibi olacak" uyarıları yapılan kar yağışı öncesinde İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi gününe kadar tatil edildi.

İstanbul'da bu hafta yoğun kar yağışı bekleniyor. Hafta başına kadar etkili olacak yağış nedeniyle kentte turuncu alarm verildi.

İstanbul için kar yağışı alarmının ardından, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tedbirlerini açıkladı. İstanbul'da bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildi. İstanbul Valiliği, otogarlar, üniversiteler ve motokuryeler için de önemli kararlar aldı.

İstanbul Valiliği, yarından itibaren olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime 14 Mart'a kadar ara verildiğini açıkladı. Bunun yanı sıra güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Meteoroloji, İstanbul'a yoğun kar uyarısında yağışın il genelinde kuvvetli olacağını, 20 santimetre ve üzeri kar örtüsü şeklinde olması beklendiğini duyurmuştu.

İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında;

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden bugün saat 10.30’da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

İstanbul il genelinde 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve kuvvetli soğuk havanın (mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında) etkili olacağı tahmin ediliyor.

1987 KIŞI BEKLENİYOR

Kar yağışlarının il genelinde aralıklarla kuvvetli (10-20 cm kar örtüsü), kentin kuzeyinde ve boğaz kesiminde kuzeydoğu yönlerden esecek kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile birlikte deniz etkili yoğun kar sağanakları (20 cm üzeri kar örtüsü) şeklinde olması bekleniyor.

HAFTA BAŞINA KADAR DEVAM EDECEK

Yapılan en son değerlendirmelere göre İstanbul’daki soğuk havanın, kar yağışlarının ve kuvvetli rüzgârın önümüzdeki hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi, yağış anında görüş mesafesinde azalma, ağaç, direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















