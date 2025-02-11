İstanbul'da okullar tatil edildi

İstanbul Valisi Davut Gül, 12 Şubat'ta İstanbul genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı.

İstanbul'da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi. Bugün 9 ilçede eğitime ara verilirken, 12 Şubat Çarşamba günü İstanbul genelinde okulların tatil edilmesine karar verildi.

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul genelinde 12 Şubat Çarşamba günü tüm okullarda eğitim-öğretime ara verildiğini bildirdi.

Vali Gül, kamu kurumlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağını belirtti.

Vali Gül'ün açıklaması şu şekilde:

"İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.



Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.



Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır."

İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir.



Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.



Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul… — Davut GÜL (@gul_davut) February 11, 2025

KAR YAĞIŞI YARIN DA DEVAM EDECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) Çarşamba günü İstanbul'da kuvvetli kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Avrupa Yakası'nın batı ilçeleri Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor.

Öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası'nın doğu ilçelerinde (Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla) yoğun kar geçişleri yaşanacak.