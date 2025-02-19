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İstanbul'da okullar tatil edildi

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İstanbul Valisi Gül, 20 Şubat Perşembe günü İstanbul genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğle saatlerinden itibaren etkisini artırdı. İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul genelinde yarın okulların tatil edilmesine karar verildiğini duyurdu. 

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Gül, 20 Şubat Perşembe günü İstanbul genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı.

İBB'DEN KAR MESAJI

Diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşların cep telefonlarına uyarı mesajı yolladı. Mesajda "Değerli İstanbullular yoğun kar yağışının şehrimizi 3 gün etkilemesi bekleniyor. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde. Zorunlu olmadıkça, şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, toplu taşıma araçlarının kullanılması, kar lastiği ve zincirsiz araçların kullanılmaması önemlidir " ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valisi Gül, 20 Şubat Perşembe günü İstanbul genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı.

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