İstanbul'da ölü bulunan İngiliz ajanı intihar mı etti ?

James Le Mesurier, 11 Kasım günü sabah saatlerinde Beyoğlu’na bağlı Kemankeş Mahallesi’ndeki evinin önünde ölü bulunmuştu.

Dünyanın dikkatle izlediği olay, ‘155 Polis İmdat’ hattına yapılan bir ihbarla ortaya çıkmıştı.

Polisi telefonla arayan bir kişi, kendisini Kılıç Ali Paşa Hamamı görevlisi olarak tanıtarak, ceset konusunda bilgi vermiş ve bunun üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti.

Güvenlik güçleri, İngiliz James Gustaf Edward Le Mesurier'in düştüğü binada bir pencerenin açık olduğunu tespit etti.

Binanın kapısı ise zilin defalarca çalınmasına rağmen açılmadı. Uzun uğraşların ardından kapı çilingir yardımıyla açıldı.

İsveç uyruklu Emma Hedvig Christina Winber kapıyı açınca, ölen kişinin eşi James Gustaf Edward Le Mesurie olduğu anlaşıldı.

OLAY GÜNÜ STRESLİYDİ

Emniyet yetkililerine bilgi veren Emma Hedvig Christina Winber'in eşinin olay günü çok stresli olduğunu söylediği öğrenildi.

Eşinin 10 yıldır depresyon hapı kullandığını söyleyen Winber'in” “Saat 02.30'da eşim uyku ilacı alarak uyudu. Ben 4.30'a kadar ayaktaydım. Eşim de uyandı. Bana da uyku ilacı verdi. Sonra uyuduk” dediği öğrenildi.

Winber'in uyku ilacı aldığı için kapıyı geç açtığı tahmin ediliyor.

‘İNTİHAR ETMİŞ OLABİLİR’

Eşinin öldüğünü polislere kapıyı açtığında öğrendiğini aktaran Winber'in, daire kapısının güvenlikli olduğunu söylediği bilgisine de ulaşıldı.

Kapının şifreli olduğunu; sistemde eşinin, çalışanların ve kendisine ait şifre tanımlamalarının yer aldığını ifade eden Emma Hedvig Christina Winber'in de kocasının intihar etmiş olabileceğini söylediği öğrenildi.

Winber, kocasının uzun süre streste olduğunu iddia etti.

KIRIK ŞEKLİ İNTİHARI KUVVETLENDİRİYOR

Cesedin üzerinde yapılan incelemelerde ise ayakta kırık olduğu, kemiğin ise dışa doğru çıktığı öğrenildi. Ayrıca, James Gustaf Edward Le Mesurier'in başında ve burnunda kırık bulunduğu belirtildi.

Başta ve burundaki kırıkların düşmeye bağlı olduğu öne sürüldü. Uzmanların değerlendirmesine göre, ayak kırılma şekli de intihar iddialarını güçlendiriyor.

EŞİNİN TIRNAKLARINDAN DOKU ÖRNEĞİ ALINDI

Öte yandan, çalışmalarını çok yönlü sürdüren ekipler, Le Mesurier’in eşi Emma Hedving Christina Winberg’in tırnaklarından da doku örneği aldı.